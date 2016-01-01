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Нарушение техники безопасности при очистке кровли в Златоусте

Автор:
Ksalde
Дата публикации:
13:37
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Рабочие сбрасывают снег с крыши не оградив территорию в Златоусте.

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