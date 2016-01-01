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Главная  /  Репортажи  /  Из-за мелкого ДТП на Дубнинской улице в Москве образовался затор

Из-за мелкого ДТП на Дубнинской улице в Москве образовался затор

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:39
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14 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дубнинской улице, у дома 53, столкнулись 2 автомобиля: "ВАЗ" и "Киа Рио". Оба автомобиля двигались по улице Зарянова навстречу друг другу. На перекрёстке с Дубнинской улицей водитель автомобиля "Киа" перед поворотом налево, на Дубнинскую улицу, не пропустил встречный автомобиль "ВАЗ", который двигался прямо. Автомобили столкнулись. Аварийные автомобили полностью перекрыли движение по Дубнинской улице в сторону центра. На Дубнинской улице образовался внушительный затор. Тяжелее всех пришлось общественному транспорту - автобусам приходилось объезжать место ДТП по встречной полосе.

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