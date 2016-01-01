Автомобиль сгорел на проспекте Мира в Москве

Автор: savatoli Дата публикации: 17:42

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Возгорание автомобиля "ГАЗель" на проспекте Мира. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. Пострадавших нет.