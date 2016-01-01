Автомобиль загорелся на северо-востоке Москвы

Автор: Наталья Иванова Дата публикации: 17:45

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На северо-востоке Москвы произошёл пожар. В движении загорелся автомобиль "ГАЗель". Автомобиль выгорел по всей площади. Пострадавших нет.