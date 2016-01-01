20 человек эвакуированы из-за пожара в жилом доме на Новоостаповской улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 17:46

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Пожар произошел на чердаке жилого дома на юго-востоке столицы, эвакуированы 20 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. «На чердаке жилого дома на ул. Новоостаповская, д. 14 загорелся мусор. На данный момент площадь пожара составляет около 30 кв. м. Из дома эвакуировали 20 человек, сведений о пострадавших не поступало», - сказали в центре.