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Главная  /  Репортажи  /  Целыми семьями москвичи вышли сегодня на улицы столицы

Целыми семьями москвичи вышли сегодня на улицы столицы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:14
  • 11
  • 1

Теплая погода поспособствовала желанию москвичей провести время на улице.

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    19:28
    И сколько целых семей на видео? Одна, в конце?
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