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Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в лобовом ДТП на Волгоградском проспекте

Один человек пострадал в лобовом ДТП на Волгоградском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:43
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Три автомобиля столкнулись в столичном районе Текстильщики, есть пострадавший. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На Волгоградском проспекте в районе д. 46 произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. На данный момент он зажат в машине», - сказал собеседник агентства.

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