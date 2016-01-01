Один человек пострадал в лобовом ДТП на Волгоградском проспекте
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:43
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Три автомобиля столкнулись в столичном районе Текстильщики, есть пострадавший. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На Волгоградском проспекте в районе д. 46 произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. На данный момент он зажат в машине», - сказал собеседник агентства.
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