Один человек оказался зажат в автомобиле в результате лобового столкновения на Волгоградском проспекте
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 20:11
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Три автомобиля "Шевроле", "Ниссан" и " Мицибиси" столкнулись на Волгоградском проспекте в районе метро Текстильщики, один человек оказался зажат в машине. По предварительной версии автомобиль "Шевроле" выскочил на встречную полосу и столкнулся с а/м "Ниссан", от мощного удара внедорожник откинуло на проезжающий справа автомобиль "Мицубиси". На месте работают несколько экипажей ДПС.
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