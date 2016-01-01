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Снежный шторм в Нью-Йорке, ветер усилился

Автор:
PolarPilot
Дата публикации:
14.03 22:18
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Снежный шторм в Нью-Йорке. Ветер усилился. Зато нет пробок.

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