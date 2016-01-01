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Обзор погоды в столице 14 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14.03 22:18
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На западе и северо-востоке столицы наблюдалась дымка, дальние здания скрывались в голубом тумане.

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