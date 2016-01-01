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Разбитые дороги в городе Краснодаре

Автор:
region.123
Дата публикации:
01:04
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Разбитая дорога города Краснодара, ул. Милютинская.

Видео запись велась от ул. Магаданской (рядом АЗС Роснефть).

Город Краснодар - один из благоприятных городов РФ для проживания. Кроме того, Forbes включил Краснодар в ТОП-10 городов с отдыхом «как в Европе».
Дорога на этом участке дороги относится к муниципальному имуществу. Администрация г. Краснодара видимо не знает о проблеме на этом участке дороге или не хотят знать.
Дорогу не ремонтируют, ямы не засыпают.


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