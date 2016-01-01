Разбитые дороги в городе Краснодаре
- Автор:
- region.123
- Дата публикации:
- 01:04
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Разбитая дорога города Краснодара, ул. Милютинская.Видео запись велась от ул. Магаданской (рядом АЗС Роснефть).
Город Краснодар - один из благоприятных городов РФ для проживания. Кроме того, Forbes включил Краснодар в ТОП-10 городов с отдыхом «как в Европе».
Дорога на этом участке дороги относится к муниципальному имуществу. Администрация г. Краснодара видимо не знает о проблеме на этом участке дороге или не хотят знать.
Дорогу не ремонтируют, ямы не засыпают.
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