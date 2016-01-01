На улице Егора Абакумова на северо-востоке столицы от самостроя не осталось и следа
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 14.03 23:17
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На северо-востоке столицы завершилась четвёртая волна сноса самостроя. На улице Егора Абакумова снесли торговые павильоны, которые были расположены на аллее. Теперь о существовании чего-либо тут напоминает лишь неровная поверхность дороги. Уже совсем скоро у местных жителей появится новая зона отдыха. В данном месте будут устроены клумбы, газон, заменят асфальтовую дорожку, установят скамейки.
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