Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На улице Егора Абакумова на северо-востоке столицы от самостроя не осталось и следа

На улице Егора Абакумова на северо-востоке столицы от самостроя не осталось и следа

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14.03 23:17
  • 16
  • 0

На северо-востоке столицы завершилась четвёртая волна сноса самостроя. На улице Егора Абакумова снесли торговые павильоны, которые были расположены на аллее. Теперь о существовании чего-либо тут напоминает лишь неровная поверхность дороги. Уже совсем скоро у местных жителей появится новая зона отдыха. В данном месте будут устроены клумбы, газон, заменят асфальтовую дорожку, установят скамейки.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
14.03 23:00 | Uwis
Покраска чугунных ограждений на Краснопресненской набережной в Москве
14 0
14.03 22:18 | LaimeLaim
Пляжи столицы скоро начнут готовить к купальному сезону
61 0
16.02 16:46 | LaimeLaim
Разбор самостроя на улице Грузинский Вал