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Разбитая дорога в глубинке Саратовской области

Автор:
Shamskiy
Дата публикации:
14.03 23:25
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Разбитая дорога в посёлке Речной Ровенского района Саратовской области. Осенью 2016 года дорога была отремонтирована.

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