Виктор Тауткус - первая выставка открылась в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 14.03 23:04

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В городе Тихвин Виктора Тауткуса знают как участника эстрадного ансамбля "Экспромт" и еще недавно услышали его стихи. Но вот друзья настояли на организации первой персональной выставки Виктора - которая и открылась в Социокультурном центре библиотеке "Тэффи". К сожалению я не смог быть на открытии (и концерте с участием друзей по творчеству), поэтому с интересом посмотрел выставку чуть позже. По профессии Виктор рабочий, живопись осваивает самостоятельно - и как видим успешно. В этом смогут убедиться все, кто посмотрит 33 картины на самые разные темы - в течение марта.