Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Виктор Тауткус - первая выставка открылась в Тихвине

Виктор Тауткус - первая выставка открылась в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
14.03 23:04
  • 13
  • 0

В городе Тихвин Виктора Тауткуса знают как участника эстрадного ансамбля "Экспромт" и еще недавно услышали его стихи. Но вот друзья настояли на организации первой персональной выставки Виктора - которая и открылась в Социокультурном центре библиотеке "Тэффи". К сожалению я не смог быть на открытии (и концерте с участием друзей по творчеству), поэтому с интересом посмотрел выставку чуть позже. По профессии Виктор рабочий, живопись осваивает самостоятельно - и как видим успешно. В этом смогут убедиться все, кто посмотрит 33 картины на самые разные темы - в течение марта.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14.03 17:57 | Sargo
31-я Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
60 0
26.02 01:01 | Leobr
"Русские романсы и ретро-ностальгия" - пела в Тихвине 25.02.2017 г финская певица Сини Туомисало
16 0
14.03 14:00 | Shatov
Разбитая дорога в городе Гатчина Ленинградской области
164 0
17.06.2016 04:26 | Leobr
Жизнь прекрасна в любом возрасте - об этом пели авторы-исполнители в Тихвине