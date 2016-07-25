Русская зима пришла в США или апокалипсис в Нью-Джерси

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 14.03 22:41

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Ворошилов Виктор с Лизой Десятовой только что прислали репортаж из Америки! Актуально! Срочно в номер! Русские люди радуются снегу и сугробам в Нью-Джерси! Сегодня пришла зима и туда. Хотя вчера ничто этого не предвещало и было +14. А сейчас около нуля и идет снег. Иногда хлопьями. Для большинства штатов Америки это настоящий апокалипсис. Закрыты магазины. Остановлен общественный транспорт. Одни лишь полицейские передвигаются по улицам подбадривая добрым словом!