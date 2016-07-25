Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Русская зима пришла в США или апокалипсис в Нью-Джерси

Русская зима пришла в США или апокалипсис в Нью-Джерси

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
14.03 22:41
  • 24
  • 0

Ворошилов Виктор с Лизой Десятовой только что прислали репортаж из Америки! Актуально! Срочно в номер! Русские люди радуются снегу и сугробам в Нью-Джерси! Сегодня пришла зима и туда. Хотя вчера ничто этого не предвещало и было +14. А сейчас около нуля и идет снег. Иногда хлопьями. Для большинства штатов Америки это настоящий апокалипсис. Закрыты магазины. Остановлен общественный транспорт. Одни лишь полицейские передвигаются по улицам подбадривая добрым словом!

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14.03 22:55 | LaimeLaim
Осина и орешник зацвели на западе столицы
14 0
14.03 22:18 | PolarPilot
Снежный шторм в Нью-Йорке, ветер усилился
27 0
14.03 09:26 | Denchik182
Сильный снегопад обрушился на Канаду
34 0
14.03 17:55 | PolarPilot
Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
114 1
25.07.2016 17:30 | mreportertv
В американском Нью-Джерси мужчину атаковал енот