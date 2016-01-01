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Главная  /  Репортажи  /  Покраска чугунных ограждений на Краснопресненской набережной в Москве

Покраска чугунных ограждений на Краснопресненской набережной в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14.03 23:00
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В Москве на Краснопресненской набережной проводятся работы по окраске чугунных ограждений.

  • 11
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