Бездорожье в городе Петропавловск-Камчатский

Автор: Ekaterina Starushkova Дата публикации: 10:28

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Разбитые дороги в городе Петропавловск-Камчатский. Людям приходится преодолевать сугробы и лужи, как будто это в норме вещей.