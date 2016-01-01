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Бездорожье в городе Петропавловск-Камчатский

Автор:
Ekaterina Starushkova
Дата публикации:
10:28
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Разбитые дороги в городе Петропавловск-Камчатский. Людям приходится преодолевать сугробы и лужи, как будто это в норме вещей.

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