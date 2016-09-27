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Последствия ДТП с участием нескольких фур на Дмитровском шоссе в Московской области

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:04
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Утром 15 марта в Московской области произошло серьёзное ДТП. На Дмитровском шоссе, в деревне Красная Горка, столкнулись 2 фуры. ДТП произошло на перекрёстке Дмитровского шоссе с Рогачёвским шоссе. После столкновения одна из фур загорелась. К приезду первых пожарных расчётов пламенем были объяты 2 фуры. Пожарные ликвидировали возгорание. Она из фур перевозила молоко, другая - строительные материалы. Сообщается, что есть пострадавшие.

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