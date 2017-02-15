Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Проблемный пешеходный переход в Самаре

Проблемный пешеходный переход в Самаре

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
12:40
  • 7
  • 0

В Самаре пешеходный переход на пересечении ул. Дыбенко с Первым Безымянным переулком находится в проблемном состоянии. Дело в том, что пешеходам перейдя дорогу приходится выходить на газон перед тем как попасть на тротуар. Т.е отсутствует асфальт соединяющий проезжую часть с тротуаром. Весной земля на газоне превратилась в жижу и пешеходам приходится скакать и подпрыгивать, что бы преодолеть проблемный участок на своем пути.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
11:53 | Sargo
Обзор погоды северо-востока Москвы
29 0
07.03 17:31 | Mihey163
Подросток пострадал при падении на заброшенной стройплощадке в Самаре
17 0
10:28 | Ekaterina Starushkova
Бездорожье в городе Петропавловск-Камчатский
45 0
16.02 11:57 | rogozhina
Рабочие укладывают асфальт прямо в снег в Самаре (15.02.17.)
34 0
06.03 23:32 | Uwis
Временный пешеходный переход возвели над путями МЦК в ВАО Москвы