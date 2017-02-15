Проблемный пешеходный переход в Самаре

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 12:40

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В Самаре пешеходный переход на пересечении ул. Дыбенко с Первым Безымянным переулком находится в проблемном состоянии. Дело в том, что пешеходам перейдя дорогу приходится выходить на газон перед тем как попасть на тротуар. Т.е отсутствует асфальт соединяющий проезжую часть с тротуаром. Весной земля на газоне превратилась в жижу и пешеходам приходится скакать и подпрыгивать, что бы преодолеть проблемный участок на своем пути.