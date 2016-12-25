Недавно установленное ограждение покрылось ржавчиной в Волгограде

Автор: pavelun14 Дата публикации: 12:41

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В Волгограде, на пр. Им Ленина установили новое ограждение - через три месяца оно превратилась в ржавое безобразие.