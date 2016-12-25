Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Недавно установленное ограждение покрылось ржавчиной в Волгограде

Недавно установленное ограждение покрылось ржавчиной в Волгограде

Автор:
pavelun14
Дата публикации:
12:41
  • 5
  • 0

В Волгограде, на пр. Им Ленина установили новое ограждение - через три месяца оно превратилась в ржавое безобразие.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

314 0
25.02 16:31 | Afishi
Разбитые дороги Волгограда. Ямы заделывают по телефону
26 0
25.12.2016 17:44 | tim777
Пешеходные зоны в центре Москвы огородили бетонными плитами
26 0
08.03 17:21 | Лида Васюра
Трубы канализации подтапливают подвал жилого дома в городе Волжский Волгоградской области
43 0
14.02 08:40 | lev56153
Ржавая вода течёт из кранов жителей в городе Фокино Приморского края