Открытая лекция и фотовыставка посвящённая 110-летию Российского экономического университета им. Плеханова на станции метро «Выставочная»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:16

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В Центре профориентации на станции метро «Выставочная» прошла открытая лекция, посвященная финансовой грамотности и секретами планирования семейного бюджета. После лекции, в галерее «Метро» открылась новая экспозиция в рамках празднования 110-летия Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Фотовыставка называется «Первый экономический: диптих истории» и представляет собой серию сравнительных кадров биографии одного из старейших высших учебных заведений России. На снимках запечатлены самые значимые события и самые яркие факты долгой 110-летней истории Плехановского университета. Каждое изображение представлено в виде диптиха, на котором соседствуют архивные кадры и фотографии, отражающие современность. В рамках празднования памятной даты в марте Московский метрополитен совместно с Плехановским университетом также выпустит брендированный проездной билет «Единый».