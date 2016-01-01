Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Открытая лекция и фотовыставка посвящённая 110-летию Российского экономического университета им. Плеханова на станции метро «Выставочная»

Открытая лекция и фотовыставка посвящённая 110-летию Российского экономического университета им. Плеханова на станции метро «Выставочная»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:16
  • 22
  • 0

В Центре профориентации на станции метро «Выставочная» прошла открытая лекция, посвященная финансовой грамотности и секретами планирования семейного бюджета. После лекции, в галерее «Метро» открылась новая экспозиция в рамках празднования 110-летия Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Фотовыставка называется «Первый экономический: диптих истории» и представляет собой серию сравнительных кадров биографии одного из старейших высших учебных заведений России. На снимках запечатлены самые значимые события и самые яркие факты долгой 110-летней истории Плехановского университета. Каждое изображение представлено в виде диптиха, на котором соседствуют архивные кадры и фотографии, отражающие современность. В рамках празднования памятной даты в марте Московский метрополитен совместно с Плехановским университетом также выпустит брендированный проездной билет «Единый».

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
12:37 | Anton Sokolov
Ямочный ремонт дорог в Москве
47 2
14.03 12:50 | Гринфельд Павел
С 4 марта на реконструкцию закрыта часть платформы станции метро «Пионерская»
38 0
13.03 20:21 | Sargo
На станции метро "Савеловская" нашли бесхозный предмет
21 0
14.03 23:04 | Leobr
Виктор Тауткус - первая выставка открылась в Тихвине