Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг" в центре Москвы
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:41
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- 15
Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг". Клиентам-собственникам квартир компания не выплачивает деньги, полученные от квартиросъёмщиков. На двух видео: Манахов Константин Викторович - директор компании "Стандарт Консалтинг"; Козлов Антон Николаевич - клиент, собственник сдаваемой квартиры (в красном); Левчук Сергей Николаевич - клиент, собственник другой сдаваемой квартиры (в тёмном); Шварцман Фёдор Юрьевич - представитель третьего клиента (молодой человек).
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