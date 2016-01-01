Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг" в центре Москвы

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Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг". Клиентам-собственникам квартир компания не выплачивает деньги, полученные от квартиросъёмщиков. На двух видео: Манахов Константин Викторович - директор компании "Стандарт Консалтинг"; Козлов Антон Николаевич - клиент, собственник сдаваемой квартиры (в красном); Левчук Сергей Николаевич - клиент, собственник другой сдаваемой квартиры (в тёмном); Шварцман Фёдор Юрьевич - представитель третьего клиента (молодой человек).