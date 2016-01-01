Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг" в центре Москвы

Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг" в центре Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:41
  • 15
  • 0

Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг". Клиентам-собственникам квартир компания не выплачивает деньги, полученные от квартиросъёмщиков. На двух видео: Манахов Константин Викторович - директор компании "Стандарт Консалтинг"; Козлов Антон Николаевич - клиент, собственник сдаваемой квартиры (в красном); Левчук Сергей Николаевич - клиент, собственник другой сдаваемой квартиры (в тёмном); Шварцман Фёдор Юрьевич - представитель третьего клиента (молодой человек).

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
16:38 | Разведчик
Пожар в Щербинке. Есть пострадавший
21 0
14.03 23:00 | Uwis
Покраска чугунных ограждений на Краснопресненской набережной в Москве
49 0
02.03 10:46 | denis947
Бригады Мосводостока устраняют подтопления на дорогах Москвы