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Пожар в Щербинке. Есть пострадавший

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:38
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Загорелась одноэтажная, деревянно - кирпичная хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожар начался внутри постройки из-за топки печи. Как рассказал хозяин, он затопил печь, чтобы обогреть кур и другую домашнюю птицу. Вскоре произошло возгорание, мужчина едва успел выбежать из постройки, как из нее повалил густой черный дым и начало вырываться пламя. Создалась угроза взрыва, так как внутри находились газовые баллоны. К прибытию пожарных вся постройка была охвачена огнем. Пламя успело перекинуться на соседний частный дом, где обгорела кровля, стена и часть обшивки на мансарде. В огнем удалось справиться за два часа, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Хозяин сгоревшей постройки получил термические ожоги лица 1 и 2 степени. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь. В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России по ТиНАО г. Москвы выясняют все обстоятельства происшествия и составляют акты о пожаре. У дознавателей есть все основания полагать, что возгорание могло начаться не из-за топки печи, а после того, как хозяин ненадлежащим образом решил воспользоваться газовым оборудованием. Произошла вспышка, а после начался пожар.

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