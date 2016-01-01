Мойка Манежной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:59
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- 11
На Манежной площади городские службы отмывают от грязи фонтан и тротуар возле него.
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На Манежной площади городские службы отмывают от грязи фонтан и тротуар возле него.
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