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Главная  /  Репортажи  /  Заделка трещин в фонтане "Тройка" на Манежной площади

Заделка трещин в фонтане "Тройка" на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:11
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На Манежной площади заделывают трещины и дефекты в чаше фонтана "Тройка", тем самым готовя его к весне.

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