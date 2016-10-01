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Разбитая дорога в селе Верхнеспасское Тамбовской области

Автор:
Stuokn
Дата публикации:
17:27
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Каждое утро Верхнеспасской семьи начинается с ныряния в грязь. Причем нередко всем составом семьи. Отвести ребенка в садик, школу, добраться до работы- для многих это ежедневный подвиг, моей семье в этом плане еще повезло, до места где я могу оставить машину всего 100 метров. Для некоторых людей расстояние ежедневного "подвига" исчисляются километрами. Более того, это проблема не одного нашего села, а проблема сел всего района. Администрация района по прежнему не видит в этом ничего плохого.

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