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Последствие ДТП на Бережковской набережной

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:31
  • 54
  • 2

Последствие ДТП на Бережковской набережной.

  • 54
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    18:28
    http://www.mskagency.ru/materials/2646414
  • tim777
    18:29
    Поправьте тег: Это не ЦАО, а район Дорогомилово (ЗАО).
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