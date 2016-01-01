Последствия ДТП на Бережковской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 18:36

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15 марта днём на западе Москвы произошло ДТП. На пересечении Бережковской набережной и улицы Потылиха внедорожник "Тойота Ленд Крузер 200" врезался в бордюр и перевернулся. Как сообщили очевидцы, водитель внедорожника выезжал на набережную со стороны ТТК на высокой скорости. По некоторым данным она составляла около 100 км/ч. Вероятнее всего, водитель пытался успеть совершить поворот на мигающий зелёный сигнал светофора. При совершении маневра он не вписался в поворот, врезался в бордюр и перевернулся. На место выезжали сотрудники ГИБДД и спасатели. С их помощью внедорожник удалось перевернуть обратно на колеса. Из участников ДТП никто серьёзно не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительно ДТП произошло из-за превышения скоростного режима водителем внедорожника.