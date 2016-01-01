Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Последствия ДТП на Бережковской набережной

Последствия ДТП на Бережковской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:36
  • 60
  • 0

15 марта днём на западе Москвы произошло ДТП. На пересечении Бережковской набережной и улицы Потылиха внедорожник "Тойота Ленд Крузер 200" врезался в бордюр и перевернулся. Как сообщили очевидцы, водитель внедорожника выезжал на набережную со стороны ТТК на высокой скорости. По некоторым данным она составляла около 100 км/ч. Вероятнее всего, водитель пытался успеть совершить поворот на мигающий зелёный сигнал светофора. При совершении маневра он не вписался в поворот, врезался в бордюр и перевернулся. На место выезжали сотрудники ГИБДД и спасатели. С их помощью внедорожник удалось перевернуть обратно на колеса. Из участников ДТП никто серьёзно не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительно ДТП произошло из-за превышения скоростного режима водителем внедорожника.

  • 60
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
19:07 | Max_019
Парковочные места для беременных и семей с маленькими детьми на севере столицы
54 2
17:31 | Sargo
Последствие ДТП на Бережковской набережной