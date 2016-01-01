Небо над Москвой затянули тучи, поднялся ветерок, свежо, возможны осадки

Автор: Uwis Дата публикации: 19:06

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Небо над Москвой затянули тучи, поднялся ветерок, свежо, возможны осадки. А настроение все равно весеннее.