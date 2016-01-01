Парковочные места для беременных и семей с маленькими детьми на севере столицы

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Парковки для беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет предлагают создать в Мосгордуме. Специальные парковки собираются ввести возле социальных объектов столицы: поликлиники, женские консультации, больницы, школы, аптеки и магазины. Пример такой парковки есть на севере столицы, возле одного из торговых центров у МКАД. Машиноместа оборудованы специальными знаками "Парковка для будущих мам и семей с маленькими детьми". За тем, чтобы на эти места не заехали обычные водители, следит охранник. Поиск парковочного места - нелёгкая задача, а тем более для беременных, когда организм испытывает колоссальную нагрузку. Вопрос создания парковок для женщин будет обсуждаться с горожанами. Парковки для беременных есть во многих зарубежных странах, в том числе в Польше, Испании, Италии, Южной Корее и США. Они маркируются по-разному. Корейцы наносят силуэт беременной женщины прямо на асфальт, американцы ставят таблички с аистом. В Европе предпочитают стилизованные знаки на ярком фоне.