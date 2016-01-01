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На 25 км МКАД сгорела ГАЗель

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:42
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На развязке 25-ого км МКАД и Каширского шоссе загорелся фургон "ГАЗель". Причины возгорания неизвестны. Видео прислал Михаил Дедешко.

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