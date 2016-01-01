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Строительство надземного перехода над путями Ярославского направления в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:44
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На Ярославском направлении Московской железной дороги строится надземный пешеходный переход. Он расположен между платформами «Москва-3» и «Маленковская». Переход соединит 2 района: Алексеевский и Сокольники. Сейчас с 1-го Рижского переулка на 3-й Лучевой просек можно попасть по регулируемому наземному переходу. Многие жители северо-востока столицы ходят на прогулки в Сокольники. Им приходится часто пропускать электропоезда и поезда дальнего следования, прежде чем пройти в нужную сторону. Строительство перехода связано со строительством 5 главного пути на Ярославском направлении. После открытия перехода начнутся работы по расширению железной дороги. Строители уже возвели каркас перехода, идут отделочные работы.

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