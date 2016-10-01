Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитые дороги в Ртищевском районе Саратовской области

Разбитые дороги в Ртищевском районе Саратовской области

Автор:
RtischevoSity
Дата публикации:
00:38
  • 4
  • 0

Разбитые дороги в Ртищевском районе Саратовской области. Так вот ремонтируют дорогу на Пензу, насыпали песочка и хватит.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
01:13 | Yrok56
Уборка дороги в селе Илек Оренбургской области
8 0
00:49 | valera180
Убитая дорога в центре города Новосибирск в военном городке №1
7 0
00:44 | fish5555
Дорога в огромный микрорайон в Симферополе, по которой невозможно проехать
42 0
14.03 23:25 | Shamskiy
Разбитая дорога в глубинке Саратовской области
72 0
01.10.2016 23:20 | ty4ka
Разбитая дорога в селе Верхнеспасское в Рассказовском районе Тамбовской области. (28.09.2016 г.)