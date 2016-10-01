Разбитые дороги в Ртищевском районе Саратовской области

Автор: RtischevoSity Дата публикации: 00:38

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Разбитые дороги в Ртищевском районе Саратовской области. Так вот ремонтируют дорогу на Пензу, насыпали песочка и хватит.