Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитые дороги в городе Сортавала Республики Карелии

Разбитые дороги в городе Сортавала Республики Карелии

Автор:
Karel_10rus
Дата публикации:
00:15
  • 7
  • 0

Дорога постоянно в таком состоянии. Спасибо зиме, сглаживает ямы.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
01:13 | Yrok56
Уборка дороги в селе Илек Оренбургской области
8 0
00:49 | valera180
Убитая дорога в центре города Новосибирск в военном городке №1
17 0
13.03 12:13 | Jonilevsha
Пешеходы обходят стороной подтопленные участки тротуаров во Владивостоке
7 0
00:44 | fish5555
Дорога в огромный микрорайон в Симферополе, по которой невозможно проехать
54 0
06.03 12:02 | rally60
Этап кубка России по классическому ралли прошёл в Республике Карелия (4.03.17.)