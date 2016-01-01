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Главная  /  Репортажи  /  Несколько лет размывает дорогу в Петропавловске-Камчатском

Несколько лет размывает дорогу в Петропавловске-Камчатском

Автор:
djpaolo
Дата публикации:
15.03 22:13
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Два года назад был опубликован репортаж "Размытые дороги в Петропавловске-Камчатском". Канава так и осталась. И туда уже угодила бетономешалка. Водитель остался жив. Но что, если колесом туда попадет пассажирский автобус?

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