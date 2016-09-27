Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Проезд правительственного кортежа спровоцировал образование пробок в самом центре Москвы

Проезд правительственного кортежа спровоцировал образование пробок в самом центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:04
  • 11
  • 0

Проезд правительственного кортежа спровоцировал образование многочисленных пробок в самом центре Москвы.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
00:56 | Sargo
Покраска парапета на набережной Москвы реки
30 0
15.03 23:04 | Uwis
Новый удобный павильон для оплаты парковки установили у Большого театра в Москве
70 0
07.03 18:36 | AlTeg()
Сломавшийся троллейбус перекрыл движение по Варшавскому шоссе в Москве
215 0
27.09.2016 14:57 | Artem_077
Похоронная процессия МЧС проследовала по шоссе Энтузиастов в Москве