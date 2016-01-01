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Вечером в Москве пошёл дождь

Автор:
Добров
Дата публикации:
00:06
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Вечером в Москве пошел дождь. Он будет идти до утра. Температура опустилась до +2 +1 градуса тепла. Утром возможно к дождю добавится мокрый снег.

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