Вечером в Москве пошёл дождь

Автор: Добров Дата публикации: 00:06

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Вечером в Москве пошел дождь. Он будет идти до утра. Температура опустилась до +2 +1 градуса тепла. Утром возможно к дождю добавится мокрый снег.