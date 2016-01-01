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Эскалатору исполнилось 125 лет

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:10
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15 марта 1892 года, американский изобретатель и предприниматель Джесси Рено запатентовал «движущуюся лестницу для перемещения людей» – эскалатор. В СССР про эскалаторы задумались в 1930-х годах прошлого века, когда встал вопрос о том, как пассажиру будут попадать на платформы станций строящегося метро. Зарубежные компании за поставку «движущихся лестниц» запросили слишком много, поэтому инженерам двух заводов – московского «Подъёмника» и ленинградского «Красного металлиста» – пришлось довольствоваться картинками в рекламных каталогах и рассказами бывалых. И тут Советы снова поразили весь мир, изобретя эскалатор, не имеющий себе равных по высоте подъема. Первый советский эскалатор для станций глубокого заложения имел более 150 тысяч узлов и деталей, такое же количество единиц крепления и 5 тысяч монтажных прокладок. За рубежом подобные механизмы появились лишь в конце 50-х годов. А пассажиров московского метро «лестницы-чудесницы» перевозят уже более 80 лет. https://vk.com/officialmosmetro

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