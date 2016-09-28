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Покраска парапета на набережной Москвы реки

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:56
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В Москве полным ходом идут работы по обновлению ограждений набережных рек и каналов после зимы.

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