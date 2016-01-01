ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице в Москве

Автор: Аноним Дата публикации: 01:51

12

12 0

ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице на севере столицы. На дороге гололедица, автобус не справился с управлением и врезался на встречке в авто. По словам работников подстанции скорой помощи, ДТП в этом месте случаются каждое утро на протяжении недели: днем сугробы тают, а ночью замёрзшая вода превращается в ледяную корку, не обрабатываемую реагентами.