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ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице в Москве

Автор:
Аноним
Дата публикации:
01:51
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ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице на севере столицы. На дороге гололедица, автобус не справился с управлением и врезался на встречке в авто. По словам работников подстанции скорой помощи, ДТП в этом месте случаются каждое утро на протяжении недели: днем сугробы тают, а ночью замёрзшая вода превращается в ледяную корку, не обрабатываемую реагентами.

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