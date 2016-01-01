ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице в Москве
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- Аноним
- Дата публикации:
- 01:51
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ДТП с автобусом и легковой автомашиной из-за гололедицы произошло на Клязьминской улице на севере столицы. На дороге гололедица, автобус не справился с управлением и врезался на встречке в авто. По словам работников подстанции скорой помощи, ДТП в этом месте случаются каждое утро на протяжении недели: днем сугробы тают, а ночью замёрзшая вода превращается в ледяную корку, не обрабатываемую реагентами.
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