Подтопленная дорога в городе Кировск Ленинградской области

Автор: Starushka612 Дата публикации: 08:33

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Это главная дорога на рынок, да и вообще к магазинам одежды, электроники и т.д. в городе Кировск Ленинградской области. Я лично живу здесь второй год уже, но эти ямы появились задолго до моего приезда. В дождливую погоду, что здесь самое частое явление перейти невозможно не измазавшись грязью или только с лодкой под мышкой. Ведь столько людей ходят, неужели нельзя что то придумать.