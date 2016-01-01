Подтопленная дорога в городе Кировск Ленинградской области
- Автор:
- Starushka612
- Дата публикации:
- 08:33
-
- 8
Это главная дорога на рынок, да и вообще к магазинам одежды, электроники и т.д. в городе Кировск Ленинградской области. Я лично живу здесь второй год уже, но эти ямы появились задолго до моего приезда. В дождливую погоду, что здесь самое частое явление перейти невозможно не измазавшись грязью или только с лодкой под мышкой. Ведь столько людей ходят, неужели нельзя что то придумать.
- 8
Комментарии (0)