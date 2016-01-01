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Погода в Москве сырая, пасмурная, лужи

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:50
  • 14
  • 0

В Москве пасмурно, безветрено и сыро. На освальте лужи.

  • 14
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