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Главная  /  Репортажи  /  Множество крыш замечено на Садовом кольце в Москве

Множество крыш замечено на Садовом кольце в Москве

Автор:
soniinna
Дата публикации:
13:31
  • 14
  • 1

Шла по садовому кольцу, и напротив кафе увидела брачные игры крыс. На людей они вообще не реагировали.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:59
    Опечатка в заголовке лишает смысла идею сюжета!
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