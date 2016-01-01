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Разбитая пешеходная дорожка в городе Кувандык Оренбургской области

Автор:
Дмитрий Николаев
Дата публикации:
16:03
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В городе Кувандык Оренбургской области на одной из улиц тротуар находится в плохом состоянии.

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