В Московском метро на Калининско-Солнцевской линии открыли три новые станции: «Раменки», «Минская» и «Ломоносовский проспект»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:48

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В Московском метро на Калининско-Солнцевской линии для пассажиров открыли три новые станции: «Раменки», «Минская» и «Ломоносовский проспект». Теперь в столичном метро 206 станций. Торжественно открыли три станции мэр Москвы С.С. Собянин, начальник Московского метрополитена​ Дмитрий Пегов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и другое вышестоящее руководство. Участок от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» составляет 7,3 километра. Тема оформления станции «Раменки» навеяна историей района: силуэты деревьев на зеленом фоне напоминают о некогда бывших в этой местности дубовых рощах. Со станции можно выйти на обе стороны Мичуринского проспекта и к Винницкой улице. Спустится на станцию или подняться с неё можно на эскалаторе. На трёх станциях установлены скамейки. В дизайне станции «Ломоносовский проспект» использованы графические элементы в виде пересекающихся рядов цифр, символизирующих точные науки и отражающих связь станции с расположенным вблизи Московским государственным университетом и научной деятельностью Ломоносова. Со станции можно выйти на Мичуринский и Ломоносовский проспекты. Станция «Минская» расположена на участке одноимённой улицы между Мемориальной мечетью, парком Победы на Поклонной горе и железнодорожным путепроводом Киевского направления. Вход и выход в город пока что один. Станция мелкого заложения, поэтому на основном этапе её строили открытым способом.. Архитектурная концепция «Минской» посвящена военной технике музея Великой Отечественной войны, расположенного поблизости. На стенах в вестибюлях и на колоннах платформы представлены элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск — дальнобойного орудия форта «Красная горка» Кронштадтской позиции. На некоторых панно изображены красные цифры 41−45. Три станции оборудованы лифтами для маломобильных граждан, в вестибюлях установлены новые турникеты, кассы и автоматы по продаже билетов. В целом участок метро «Парк Победы» — «Раменки» снизит нагрузку с юго-западной части Сокольнической линии, наземного пассажирского транспорта в районе Мичуринского проспекта и Минской улицы, а также сократит для пассажиров время в пути до центра города. Интервал на участке от станции «Деловой центр» до «Раменок» составляет от 6 до 8 минут. Станция «Раменки» на данный момент временно конечная. В начале 2018 года запустят участок до станции «Рассказовка».