Пожар в детском магазине произошёл в посёлке Лоо в Сочи

Автор: Сега Дата публикации: 16:00

36

36 0

Пожар в городе Сочи поселок Лоо. Горит детский магазин игрушек "Боника", а также парикмахерская. На втором этаже продуктовые и мясной магазины.