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Пожар в детском магазине произошёл в посёлке Лоо в Сочи

Автор:
Сега
Дата публикации:
16:00
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Пожар в городе Сочи поселок Лоо. Горит детский магазин игрушек "Боника", а также парикмахерская. На втором этаже продуктовые и мясной магазины.

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