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Больница в селе Миасское Челябинской области стремительно разрушается

Автор:
vershinin_chel76
Дата публикации:
17:12
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Состояние районной больницы в с. Миасское в 40 км от г. Челябинска.

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