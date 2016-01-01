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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Салым в ХМАО работает нелегальная свалка мусора

В поселке Салым в ХМАО работает нелегальная свалка мусора

Автор:
Аноним
Дата публикации:
21:43
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Место свалки давно закрыли, но не смотря на запрет свалка продолжает существовать. А администрации похоже нет дела.

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Комментарии (0)

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