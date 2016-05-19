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100 метровая стена из 1500 детских рисунков у музея современного искусства "Гараж"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:59
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Около музея современного искусства "Гараж" появилась 100 метровая стена, состоящая из 1500 детских рисунков. Это первый в России проект швейцарского художника Уго Рондиноне "Твой возраст и мой возраст и возраст радуги". На 1500 фанерных панелей дети в возрасте 4-10 лет по просьбе художника изобразили радугу, как они себе ее представляют. Участники из 9-ти российских городов, с разными возможностями, среди представленных работ есть рисунки детей глухих и слабослышащих, и с особенностями в интеллектуальном развитии.

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