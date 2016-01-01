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Подготовка парка им. Горького к весеннему сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:59
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В парке им.Горького службы парка убирают территорию: освобождая газоны от опавшей прошлогодней листвы, очищают большой Голицынский пруд от мусора.

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